Назван объект, удар по которому нанес Украине урон

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Урон боевикам ВСУ нанес удар ВС РФ по аэропорту в Борисполе. Значение этой атаки объяснил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. По его словам, удары по таким объектам приближают победу, поэтому они будут наноситься и дальше.
«Говорить о том, что какой-то удар был очень важен и от него пошел перелом — так не бывает. Мы наносим урон живой силе и технике противника и двигаемся понемножку вперед. Это один из ударов, который достиг цели», – сказал Глазунов.
Ранее сообщалось, о возгорании под Киевом промышленного объекта. Пожарные более суток не могут справиться с огнем. Пожар начался из-за падения обломков. Его ликвидируют 98 единиц техники и 249 пожарных.
Как уточнял Telegram-канал «Военкоры Русской весны», горит топливная инфраструктура бориспольского аэропорта.
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