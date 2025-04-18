Назван процент подконтрольных ВС РФ территорий ДНР

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Под контролем российской армии находится около 80% территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что 80% – это весьма условный показатель, поскольку есть ряд стратегически важных населённых пунктов, которые ещё предстоит освободить ВС РФ.
Также Марочко перечислил крупные населённые пункты, которые всё ещё находятся под контролем ВСУ. Речь идёт о Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке.
Ранее в этот день пресс-служба Минобороны России сообщила об освобождении Валентиновки в ДНР.
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Также Марочко перечислил крупные населённые пункты, которые всё ещё находятся под контролем ВСУ. Речь идёт о Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке.
Ранее в этот день пресс-служба Минобороны России сообщила об освобождении Валентиновки в ДНР.
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Анастасия Чинкова