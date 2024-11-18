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Назван российский регион, по которому США разрешили Украине бить ракетами ATACMS

Axios: США Украине бить ракетами ATACMS только по Курской области
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Разрешение президента США Джо Байдена о нанесении ударов ВСУ по территории России распространяется только на Курскую область. Такие данные приводит западный портал Axios.
«Источник, осведомленный в этом вопросе, подтвердил, что эти армейские тактические ракетные системы (ATACMS) были разрешены только для использования в районе Курска, где размещены северокорейские войска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украине передали разрешение Байдена бить американскими ракетами по территории России около трех дней назад.



17 ноября несколько западных изданий сообщили, что Байден впервые разрешил Украине применять западные ракеты большой дальности для ударов вглубь территории России. Скорее всего, это будут ракеты ATACMS. Такое решение было принято под предлогом того, что Россия якобы задействовала военных из КНДР в Курской области.

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