Зеленский оценил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по территории России

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что удары по территории России не стоит анонсировать, а ракеты скажут все сами за себя. Так он прокомментировал сообщения СМИ о разрешении президента США Джо Байдена бить американским дальнобойным оружием по РФ. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
«Сегодня много в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя», — заявил Зеленский.Накануне газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Подобное решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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Элина Позднякова