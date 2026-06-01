Зеленский готовит для Буданова* новую должность
Владимир Зеленский планирует сделать перестановки на ключевых государственных позициях. Смена должности может затронуть и главу ОП Кирилла Буданова*, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Согласно полученной информации, в узком кругу глава киевского режима заявил о намерениях назначить Буданова* главнокомандующим ВСУ, а министра энергетики Дениса Шмыгаля вернуть на должность премьер-министра. По сведениям силовиков, Зеленский может осуществить кадровую перестановку ближе к выборам в конгресс США. Новые назначения могут быть связаны с визитом в Киев сенатора-демократа Ричарда Блументаля, пишет информагентство.
Уточняется, что заявления Зеленского и его сторонников о готовности к миру на более выгодных для Украины условиях носят лишь «популистский характер». Напомним, Буданов* занял должность главы ОП в начале 2026 года.
*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга