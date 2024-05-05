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Российские истребители не позволили украинским военным самолетам взлететь с аэродромов

05 мая 2024, 06:41
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ в ходе патрулирования зоны проведения специальной военной операции (СВО) не позволили взлететь с аэродрома самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
«Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», – заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские истребители не оставляют самолетам ВСУ возможности взлететь, а экипажи Су-30СМ сразу же выявляют и уничтожают цели.



Ранее российские войска нанесли масштабные удары по различным районам Украины. Удары наносились гиперзвуковыми «Кинжалами» и крылатыми ракетами, противник насторожился из-за странного изменения курса.

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Минэнерго Украины: Киев теряет больше энергообъектов, чем восстанавливает
05 мая 2024, 04:17

Фото: iStock/Liukov

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что во время последних ударов на энергосистему страны было разрушено больше объектов, чем удалось восстановить после предыдущих атак, передает РИА ​Новости.
«Мы это сделали, и они это уничтожили... К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», – отметил чиновник.

По словам министра, некоторые «прилеты» полностью разрушили энергетические объекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.

27 апреля стало известно о разрушениях инфраструктуры в Днепропетровской области Украины.

Ранее глава Днепропетровской ОВА заявил, что в регионе повреждены энергетические объекты. Лысак сообщил, что возникло большое количество пожаров. По его информации, с утра 27 апреля в районе Криворожского района также приостановлена подача воды.

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Раскрыта самая сложная для перехвата российскими зенитчиками цель
05 мая 2024, 03:25

Оператор расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с позывным Стаф заявил, что западное оружие, отправленное Киеву, не помогло Вооруженным силам Украины (ВСУ), передает слова бойца РИА Новости.
«Когда появились американские планирующие авиабомбы JDAM, долго не могли понять, что это такое. Размер маленький, горизонтальная скорость минимальная. Но привыкли», – высказался Стаф.

Российский боец назвал крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP самыми сложными для перехвата целями. Это оружие было поставлено Киеву в 2023 году. Как отметил Стаф, эти ракеты могут летать низко и прятаться за изгибами местности.

«Но научились справляться и с ними. По баллистике конкретно мой расчет не работал, но, думаю, и ATACMS научимся сбивать», – заключил он.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что американская ракета ATACMS может быть сбита российской армией. Он добавил, что крылатые ракеты Storm Shadow сбивать сложнее, «но и они сбиваются».

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#вс рф
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В Днепропетровске прозвучали взрывы
В Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
05 мая 2024, 02:19

Фото: iStock/FelixRenaud

В городе Днепропетровск (украинское название – Днепр) прогремела серия взрывов, сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Подробности не сообщаются.

Спустя девять минут поступила информация о том, что взрывы повторились.

Ранее взрыв прогремел в Харькове. Вероятно, он произошел за пределами города.

Взрывы также были слышны в ночь на 5 мая в Сумах и Херсоне, подконтрольным Киеву.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
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#владимир путин
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В Харькове прозвучали новые взрывы
«Общественное»: в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
05 мая 2024, 01:29

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Харькове прогремели новые взрывы, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Уточняется, что серия взрывов, вероятно, произошла за пределами города. Позднее стало известно о новой волне взрывов

Ранее, в субботу 4 мая, четыре взрыва подряд прогремели в Харькове в течение дня. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что по объектам гражданской инфраструктуры в районе Основянский был нанесен удар российским беспилотником.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Херсоне прогремел сильный взрыв
05 мая 2024, 00:10

Фото: iStock/trikolor

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел сильный взрыв, передает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв произошел примерно в 23:05. Местные власти не дали комментариев.

Согласно карте, подготовленной Министерством цифровой трансформации Украины, на территории подконтрольных Киеву районов объявлена воздушная тревога.

Ранее взрыв произошел в Сумах. До этого в Харькове прозвучал четвертый взрыв за день.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
#украина
#сво
#владимир путин
#харьков
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Французский полковник раскрыл последствия потери Часова Яра для ВСУ
Французский военный Гойя: потеря ВСУ Часова Яра откроет РФ путь до Краматорска
04 мая 2024, 23:54

Фото: iStock/JARAMA

Потеря Часова Яра Вооруженными силами Украины (ВСУ) даст российской армии возможность освободить Краматорск, заявил в интервью LCI полковник французской армии в отставке Мишель Гойя.
По его словам, ситуация в Часовом Яре не благоприятствует ВСУ.

«Существует риск довольно быстрого падения этого города», – объяснил Гойя.

В то же время он добавил, что Часов Яр хорошо укреплен и «представляет собой удачную оборонительную позицию». Гойя отметил, что если Россия освободит этот населенный пункт, то ВС РФ смогут выйти на подступы к Краматорску и Славянску.

Ранее сотрудники силовых структур Донецкой народной республики сообщили, что украинский военный гарнизон в Часовом Яре потерял возможность подвозить боеприпасы и дополнительные силы по своему усмотрению. В то же время ВСУ понесли новые потери.

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#вс рф
#всу
#франция
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Российская армия освободила три села на горловском направлении – военкор Руденко
04 мая 2024, 23:53

Фото: iStock/fortton

Российские войска освободили населенные пункты Новокаkиново, Керамик и Архангельское на горловском направлении, сообщил военный корреспондент в своем Telegram-канале Андрей Руденко.
По его словам, эти населенные пункты были освобождены бойцами 132-й бригады 1-го армейского корпуса.

Ранее, 4 мая, сообщалось, что российские войска взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ в Красногоровке в Донецкой народной республике (ДНР).

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#сво
#владимир путин
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#вс рф
#военкор
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Богомаз: Украинские террористы обстреляли два села в Брянской области
04 мая 2024, 22:28

Фото: iStock/Standart

ВСУ обстреляли Брянскую область. ​Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы совершили обстрел села Горожанка Суземского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждено одно домовладение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.
Позже он добавил, что ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. Также обошлось без пострадавших. Частично повреждено административное здание. По словам Богомаза, на месте работают оперативные и экстренные службы.

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В Курской области уничтожили девять украинских БПЛА
Старовойт: средства РЭБ уничтожили девять беспилотников ВСУ в Курской области
04 мая 2024, 21:57

Фото: istock / sommersby

Беспилотники ВСУ были ликвидированы у девяти населенных пунктов в Курской области. Об этом 4 мая сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, устройства были уничтожены у села Гордеевка Кореневского района, посёлка Коренево и Суджи, а также сёл Гоголевка и Горналь Суджанского района, деревни Городище Рыльского района, пункта пропуска «Тёткино» и села Сергеевка Глушковского района.

Девять дронов были сбиты стрелковым оружием в районе хутора Олешня Суджанского района, а несколько других были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в Гуево один дом пострадал от осколков, в Козино повреждения зафиксированы в двух домах, а также нарушено газоснабжение. Также были зафиксированы прилёты недалеко от посёлка Коренево, сёл Гордеевка и Троицкое Кореневского района, при этом никто не пострадал.

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