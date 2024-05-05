Российские истребители не позволили украинским военным самолетам взлететь с аэродромов

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Российские многоцелевые истребители Су-30СМ в ходе патрулирования зоны проведения специальной военной операции (СВО) не позволили взлететь с аэродрома самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
«Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», – заявили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что российские истребители не оставляют самолетам ВСУ возможности взлететь, а экипажи Су-30СМ сразу же выявляют и уничтожают цели.
Ранее российские войска нанесли масштабные удары по различным районам Украины. Удары наносились гиперзвуковыми «Кинжалами» и крылатыми ракетами, противник насторожился из-за странного изменения курса.
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Александр Климов