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В нападении со стороны боевиков ВСУ в Курской области был заинтересован блок НАТО, сообщает издание Asia Times.
«Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО», — сказано в публикации.Обозреватели указали, что сегодня ослаблена способность альянса обеспечить безопасность стран-членов военного блока. Журналисты пишут, что в случае гипотетической войны с РФ у российской стороны было бы преимущество.
Боевики ВСУ напали на приграничье под Курском 6 августа. Украинские радикалы получили отпор от ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Под Курском, Брянском и Белгородом введен режим контртеррористической операции.
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Никита Кротов