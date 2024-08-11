«Ни одного тяжелого ранения»: доброволец рассказал о службе в православном батальоне на СВО

Видео: Минобороны России
В зоне проведения спецоперации существуют православные батальоны. Бойцы таких подразделений искореняют нацизм и верят, что в их правом деле им помогает Бог.
Уроженец Донбасса с позывным «Мазай» выполняет боевые задачи в батальоне имени Архангела Михаила. На передовой он несет службу уже более десяти лет и отмечает, что за это время не получил ни одного тяжелого ранения. За это он благодарит небесного покровителя своего батальона.
Нацистов боец называет сатанистами и рассказывает о том, с какими вопиющими поступками противника столкнулся на передовой.
Сейчас доброволец занимается разработкой оборудования, которое помогает солдатам сохранить жизнь.
Государство оказывает поддержку и готово прийти на помощь не только мирным жителям, подвергающимся насилию со стороны нацистов. Больше внимание также уделяется защитникам Родины и членам их семей. Участники СВО могут получить достойное жилье на льготных условиях. (Военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств).
Участникам СВО также предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий (получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т.д.).
Узнать больше о службе по контракту можно на сайте или по телефону +7 495 990 77 77.
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Нацистов боец называет сатанистами и рассказывает о том, с какими вопиющими поступками противника столкнулся на передовой.
«ВСУ выгоняли пожилых женщин за то, что они в святой праздник принесли вербу посвятить и кричали им в след: «Идите в свою Москву, там и крестите», – рассказал боец.
Сейчас доброволец занимается разработкой оборудования, которое помогает солдатам сохранить жизнь.
«Главная задача – это сохранность жизни и здоровья военнослужащего, о чем говорится на каждом построении. Для того, чтобы облегчить работу пулеметчика, вместо него может поехать робот. Саперы, медицина, эвакуация – это все развивается», – рассказал «Мазай».Боец выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что он не бросил Донбасс.
Государство оказывает поддержку и готово прийти на помощь не только мирным жителям, подвергающимся насилию со стороны нацистов. Больше внимание также уделяется защитникам Родины и членам их семей. Участники СВО могут получить достойное жилье на льготных условиях. (Военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств).
Участникам СВО также предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий (получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т.д.).
Узнать больше о службе по контракту можно на сайте или по телефону +7 495 990 77 77.
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Анастасия Хохлова