Военкор раскрыл тактику украинских ДРГ в Курской области

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Военный корреспондент Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что украинские боевики малыми маневренными группами обозначают свое присутствие в тылах ВС России.
Однако, по мнению военкора, как только солдаты ВСУ сталкиваются с сопротивлением, тут же отходят на исходные позиции. Коц подчеркнул, что после этого появляются новости о «взятых» украинскими войсками населенных пунктах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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