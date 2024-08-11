ВС РФ ударили по колонне боевиков ВСУ в Сумах

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ВС РФ ударили по колонне украинских боевиков в Сумах. Как уточнили РИА Новости представители пророссийского подполья, враг двигался в сторону Курской области.
«В 20:00 10 августа в Сумах слышали отдаленный, но мощный взрыв… Взрыв был по направлению к границе с Курской областью, куда буквально за 2 часа до того отправилась колонна в шесть грузовиков, с прицепленными гаубицами и четырьмя автобусами с личным составом», — сказал координатор пророссийских подпольщиков Сергей Лебедев, сославшись на данные своих коллег.По их информации, на автобусе зафиксировали следы осколочного удара, он буксировал грузовик в обратную сторону. Как сообщалось ранее, Киев перебросил под Купянск на Харьковщине женский батальон ударных беспилотников ВСУ «Птахи Мадяра».
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Никита Кротов