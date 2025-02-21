Назван украинский город, где хотят вернуться в состав России

Анатолий Вассерман (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Жители Одессы хотят, чтобы их город вступил в состав России. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru.
По его словам, одесситы хотят вернуться, но не могут публично об это говорить из-за того, что находится под жестким контролем киевского режима.
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«Скорее всего, да, [жители Одеесы хотят вступить в состав РФ], но тут есть серьезная проблема. Невозможно, к сожалению, узнать, каковы желания жителей оккупированной территории. Они не могут публично высказывать свои чувства, поэтому я, конечно, очень надеюсь на то, что мои земляки хотят вернуться в Россию», — поделился парламентарий.Читайте также:
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