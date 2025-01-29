Анатолий Вассерман объяснил, что такое народная медицина и стоит ли ей верить

Анатолий Вассерман (фото: соцсети)
Народная медицина существовала всегда, но сейчас она кажется особенно популярной. В Башкирии заработал первый реестр целителей, в который включены специалисты, занимающиеся траволечением, костоправством, ароматерапией и йогатерапией. Правда ли это может работать?
Публицист, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с «Радио 1» заявил, что лечение народными методами — это мобилизация внутренних защитных сил организмов.
По его словам, человек не полноценно использует возможности мозга, не умеет им управлять, а методов существует очень много.
Он добавил, что поход к целителю может иметь кратковременный результат, поэтому нужно самому учиться управлять своим организмом.
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«Мобилизовать их можно очень разными способами. Грубо говоря, во что человек верит, то ему и поможет. Это на самом деле методы психологической концентрации, методы активизации собственных защитных сил организма. Если больной не хочет жить, то даже медицина ничего с этим не сможет поделать», — сказал эксперт.
По его словам, человек не полноценно использует возможности мозга, не умеет им управлять, а методов существует очень много.
«Львиная доля возможностей мозга тратится на деятельность, которую мы просто не осознаем, не отслеживаем. В основном это управление мозга всем остальным организмом. Методов мобилизации внутренних возможностей есть довольно много. Включаются собственные внутренние механизмы борьбы с заболеванием. Очень хорошо знать, какие механизмы защиты есть в организме, и знать, как их запускать», — объяснил депутат.
Он добавил, что поход к целителю может иметь кратковременный результат, поэтому нужно самому учиться управлять своим организмом.
«Человек сходил, вышел и почувствовал себя хорошо. А на следующий день он проснется грустный, и как будто бы у него нет желания жить, нет цели и стремлений. У всех разное восприятие и ресурсы. Когда выдается общая мотивация, для кого-то она может оказаться достаточно мелкой, а для кого-то избыточной. Все эти тренинги должны быть сугубо индивидуальными», — заключил Вассерман.
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Анастасия Панченко