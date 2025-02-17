Названа дата и место переговоров между Россией и США по украинскому конфликту

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Переговоры между Россией и США по украинскому конфликту должны пройти в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Об этом пишет «Коммерсант».
«Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник», — говорится в сообщении.
США должны представлять госсекретарь Марк Рубио, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского главы по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Ранее в СМИ появлялась информация о подготовке к визиту в Саудовскую Аравию главы МИД РФ Сергея Лаврова. Данную встречу уже анонсировал Трамп, по словам которого, на переговорах будет представлена и украинская сторона.
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