В Финляндии высказались о переговорах по Украине

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Для «оказания давления» на РФ и перевооружения Киева, необходимы предварительные переговоры, заявил в рамках Мюнхенской конференции финский президент Александр Стубб.
«Первая фаза — это предварительные переговоры. И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию», — произнес политик.
В качестве второй фазы Стубб назвал прекращение огня, которое, по его словам, «часто путают с мирным процессом».
Несколько дней назад президент России Владимир Путин говорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Как отмечали в Кремле, за примерно полтора часа беседы политики обсудили украинский конфликт и другие вопросы внешней политики.
Ранее стало известно, что раскрыли США своим союзникам в Европе.
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