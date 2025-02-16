Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Владимир Зеленский прилете в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Об этом пишут украинские СМИ.
«Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что глава киевского режима посетил ОАЭ для обсуждения вопроса о пленных украинских солдатах, в котором Эмираты выступают посредниками. К тому же будет поднят вопрос об экономическом партнерстве двух и стран. Зеленского сопровождает его супруга Елена.
Сегодня ОАЭ также посетил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров для встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Украину покидают школьники перед своим 18-летиемПоследний передал сова приветствия российскому президенту Владимиру Путину и пожелал РФ процветания.
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