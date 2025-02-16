Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский прилетел в ОАЭ с официальным визитом. Сегодня с президентом Эмиратов встречался вице-премьер РФ Денис Мантуров

Зеленский прилетел в ОАЭ с официальным визитом. Сегодня с президентом Эмиратов встречался вице-премьер РФ Денис Мантуров

Украинские СМИ: Зеленский прибыл с визитом в Арабские Эмираты
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский прилете в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Об этом пишут украинские СМИ.
«Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава киевского режима посетил ОАЭ для обсуждения вопроса о пленных украинских солдатах, в котором Эмираты выступают посредниками. К тому же будет поднят вопрос об экономическом партнерстве двух и стран. Зеленского сопровождает его супруга Елена.

Сегодня ОАЭ также посетил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров для встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. ​Украину покидают школьники перед своим 18-летиемПоследний передал сова приветствия ​российскому президенту Владимиру Путину и пожелал РФ процветания.

Читайте также:

Украину покидают школьники перед своим 18-летием на фоне закона о запрете на выезд из страны совершеннолетним

Захарова отреагировала на слова главы МИД Эстонии о Путине

США уточняют у союзников, кто готов разместить войска на Украине
#денис мантуров
#страны
#владимир зеленский
#рф
#оаэ
#встреча
#украина
Украину покидают школьники перед своим 18-летием на фоне закона о запрете на выезд из страны совершеннолетним
Украинские школьники массово уезжают из страны перед своим 18-летием
16 февраля 2025, 23:18

Фото: iStock/LightFieldStudios

Школьники начали массового покидать Украину перед своим 18-летием на фоне закона о запрете на выезд из страны совершеннолетним. Об этом пишут украинские СМИ.
Как сообщают в публикации, в украинских школах практически не осталось мальчиков. Несовершеннолетние массово эмигрируют на фоне действующего в стране закона о запрете на выезд из Украины по достижению 18 лет.

Как правило, молодые люди покидают страну в 16-17 лет. Так один из учащихся школы в Киеве оказался единственным мальчиком классе. Все остальные уехали из страны. Подобная информация появлялась в СМИ и раньше. Указывалось, что родители остаются в Украине, но своих детей они отправляют за рубеж. Предварительно, таким образом подростков хотят уберечь от будущей мобилизации.

Читайте также:

Глава ДНР Пушилин доложил обстановку на Красноармейском направлении

США уточняют у союзников, кто готов разместить войска на Украине

В Финляндии высказались о переговорах по Украине
#школы
#родители
#сми
#страны
#информация
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова отреагировала на слова главы МИД Эстонии о Путине
Мария Захарова отреагировала на слова Цахкны, призвавшего загнать в угол Путина
16 февраля 2025, 23:08

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила главе МИД Эстонии Маргусу Цахкне, призвавшему Европу «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина.
«Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов. Отличная позиция для маневра, спасибо, что «загнали», — сказала дипломат.
Цахкна считает, что главы европейских государств должны быть более решительными в плане переговорного процесса по конфликту на Украине.

Несколько дней назад Цахкна заявлял, что его страна готова защищать Украину при повторном конфликте в будущем.

Ранее о переговорах по Украине высказался финский президент Александр Стубб. Подробнее в нашем материале.

Читайте также:

Обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Краснодарском крае, есть пострадавшие

Глава ДНР Пушилин доложил обстановку на Красноармейском направлении

БПЛА ВСУ ударили по двум машинам в Курской области — Хинштейн
#мир
#россия
#эстония
#мид рф
#мария захарова
#новости
#владимир путин
#война
#украина
#сво
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Краснодарском крае, есть пострадавшие
Кондратьев: при падении обломков дрона на дома пострадала 4-летняя девочка
16 февраля 2025, 22:48

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Четырехлетняя девочка пострадала в результате падения дрона на частные жилые дома в Краснодарском крае. Об этом Telegram-канале проинформировал глава региона Вениамин Кондратьев.
«К сожалению, пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас она находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. Если будет нужно — доставим ребенка в Краснодар», — говорится в сообщении чиновника.
Кондратьев добавил, что в одном из домов повреждена кровля, а в другом — остекление.

Перед этим врио губернатора курского региона Александр Хинштейн проинформировал об атаке со стороны боевиков ВСУ. Чиновник отметил, что никто не пострадал.

Читайте также:

Глава ДНР Пушилин доложил обстановку на Красноармейском направлении

Дрон ВСУ ударил по машине в Белгородской области, есть погибшие

Количество жертв при взрыве у автобуса ТЦК в Николаеве выросло до трех
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#бпла
#дети
#дрон
#краснодарский край
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ДНР Пушилин доложил обстановку на Красноармейском направлении
Пушилин: бойцы ВС РФ разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении
16 февраля 2025, 20:44

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Бойцы ВС РФ разрезают оборону украинских боевиков на Красноармейском направлении. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Что касается Красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка. Поэтому видим определенного рода успехи», — прокомментировал чиновник.
Пушилин резюмировал, что для противника критически важно удержаться на Красноармейском направлении.

Перед этим врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке со стороны ВСУ двух автомобилей.

Читайте также:

Дрон ВСУ ударил по машине в Белгородской области, есть погибшие

В Финляндии высказались о переговорах по Украине

США раскрыли европейским союзникам тактику переговоров по Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#днр
#денис пушилин
#новости
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
БПЛА ВСУ ударили по двум машинам в Курской области — Хинштейн
16 февраля 2025, 20:31

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские беспилотники ударили по двум автомобилям в Курской области. Как уточнил врио главы региона Александр Хинштейн, пострадавших нет.
«В районе 17:00 вблизи н. п. Колячек FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал легковую автомашину, которой управлял местный житель. Только чудом он не пострадал. Примерно через 20 минут аналогичной атаке беспилотника на трассе вблизи н. п. Таборище подвергся грузовой автомобиль-цистерна, перевозящий комбикорма компании «Мираторг». Слава богу, водитель также не пострадал», — гласит публикация чиновника.
Хинштейн заключил, что атаки со стороны ВСУ вновь демонстрируют террористическую сущность режима Киева с его приспешниками.

Ранее сообщалось об атаке со стороны ВСУ в Белгородской области.

Читайте также:

США уточняют у союзников, кто готов разместить войска на Украине

В Финляндии высказались о переговорах по Украине

В Великобритании неожиданно высказались о ВС РФ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#дрон
#новости
#курская область
#александр хинштейн
Следите за нашими новостями
в удобном формате