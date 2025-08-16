Названа дата встречи «коалиции желающих» по Украине
Новая встреча так называемой «коалиции желающих» состоится в воскресенье, 17 августа, в формате видеоконференции — сообщает AFP.
Видеосвязь начнётся в 15:00 (16:00 мск); председательствовать будут премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Темой станет обсуждение дальнейших шагов по поиску мира на Украине.
15 августа на Аляске прошла встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщается, первым в Анкоридж прибыл американский лидер, самолёт российского президента приземлился около 21:54 мск; главы государств вышли почти одновременно, встретились на ковровой дорожке, обменялись рукопожатиями и поехали к месту переговоров в одном автомобиле.
Переговоры на базе Элмендорф–Ричардсон проходили в формате «три на три» с участием министров и продолжались 2 часа 45 минут; основной темой было урегулирование конфликта на Украине. После них прошла совместная пресс‑конференция, на которой журналистам не предоставили возможности задать вопросы: Путин говорил более восьми минут, Трамп — меньше четырёх.
