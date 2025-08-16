Достижения.рф

Названа дата встречи «коалиции желающих» по Украине

AFP: саммит «коалиции желающих» по урегулированию на Украине пройдет 17 августа
Фото: istockphoto/rarrarorro

Новая встреча так называемой «коалиции желающих» состоится в воскресенье, 17 августа, в формате видеоконференции — сообщает AFP.



Видеосвязь начнётся в 15:00 (16:00 мск); председательствовать будут премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Темой станет обсуждение дальнейших шагов по поиску мира на Украине.

15 августа на Аляске прошла встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщается, первым в Анкоридж прибыл американский лидер, самолёт российского президента приземлился около 21:54 мск; главы государств вышли почти одновременно, встретились на ковровой дорожке, обменялись рукопожатиями и поехали к месту переговоров в одном автомобиле.

Переговоры на базе Элмендорф–Ричардсон проходили в формате «три на три» с участием министров и продолжались 2 часа 45 минут; основной темой было урегулирование конфликта на Украине. После них прошла совместная пресс‑конференция, на которой журналистам не предоставили возможности задать вопросы: Путин говорил более восьми минут, Трамп — меньше четырёх.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0