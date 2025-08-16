Названа дата встречи «коалиции желающих» по Украине

16 августа 2025, 17:24

AFP: саммит «коалиции желающих» по урегулированию на Украине пройдет 17 августа

Фото: istockphoto/rarrarorro

Новая встреча так называемой «коалиции желающих» состоится в воскресенье, 17 августа, в формате видеоконференции — сообщает AFP.