Названа главная опасность трупов украинских военных для солдат ВС РФ

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Украинские войска могли заминировать трупы своих бойцов в зоне проведения СВО. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
Такой способ придумали немецкие солдаты в годы Второй мировой войны. Они подкладывали мины под тела своих погибших военных.
Также Дандыкин сообщил NEWS.ru, что опасность найденных трупов в том, что сейчас установилась жара, а значит высок риск начала эпидемии.
Военэксперт также прокомментировал распространившиеся по Сети кадры из подвалов в Крынках, где нашли брошенные тела украинских военных. По его словам, ВСУ оставили трупы в подвале, чтобы не выплачивать компенсации их семьям.
Напомним, что предоставленные пресс-службой губернатора Харьковской области Владимира Сальдо кадры из подвалов с трупами были сделаны ещё 24 мая.
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Также Дандыкин сообщил NEWS.ru, что опасность найденных трупов в том, что сейчас установилась жара, а значит высок риск начала эпидемии.
Военэксперт также прокомментировал распространившиеся по Сети кадры из подвалов в Крынках, где нашли брошенные тела украинских военных. По его словам, ВСУ оставили трупы в подвале, чтобы не выплачивать компенсации их семьям.
Напомним, что предоставленные пресс-службой губернатора Харьковской области Владимира Сальдо кадры из подвалов с трупами были сделаны ещё 24 мая.
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Анастасия Чинкова