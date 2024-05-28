Появились первые кадры из подвала с телами бойцов ВСУ в Крынках

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Появились первые кадры из подвала в Крынках Херсонской области, где обнаружили большое количество трупов украинских боевиков. Видео публикует РИА Новости.
Уточняется, что кадры предоставила пресс-служба губернатора Владимира Сальдо, они были сняты ещё 24 мая.
28 мая губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих.
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28 мая губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих.
«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев». Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — написал Сальдо в своем Телеграм-канале.
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Элина Позднякова