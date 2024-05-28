Появились первые кадры из подвала с телами бойцов ВСУ в Крынках

В результате атак украинских войск по регионам России с начала года погибли 30 детей, ещё 95 пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в ходе пресс-конференции, посвящённой убийству российских детей оружием НАТО.