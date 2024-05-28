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Появились первые кадры из подвала с телами бойцов ВСУ в Крынках

28 мая 2024, 12:50
Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Появились первые кадры из подвала в Крынках Херсонской области, где обнаружили большое количество трупов украинских боевиков. Видео публикует РИА Новости.
Уточняется, что кадры предоставила пресс-служба губернатора Владимира Сальдо, они были сняты ещё 24 мая.

28 мая губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих.



«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев». Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — написал Сальдо в своем Телеграм-канале.

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«Предвестник новой эры»: названо российское оружие, меняющее ход СВО
NRK: российские авиабомбы являются серьёзной угрозой для ВСУ и меняют ход СВО
28 мая 2024, 12:46

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российские планирующие авиабомбы стали серьёзной угрозой для украинских войск и меняют ход конфликта. Об этом сообщает издание NRK.
Отмечается, что за довольно короткий срок планирующие бомбы стали важнейшим видом российского оружия на поле боя.

В статье указано, что авиабомбы ВС РФ обладают огромной разрушительной силой, в результате чего наносят серьёзный ущерб боевикам ВСУ, подрывая их боевой дух и мешая мобилизации.

Авторы материала привели слова неназванного обозревателя, который прозвал российские бомбы предвестниками «новой эры» конфликта на Украине.

Днём ранее о мощи российских авиабомб заявил и президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Испании. Он признал, что они наносят серьёзный удар по украинским войскам.

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#вс рф
#бомба
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#всу
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Генерал Бужинский раскрыл судьбу Харькова и Одессы
Генерал Бужинский: Украина столкнётся с двумя тяжелейшими ударами
28 мая 2024, 12:38

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский раскрыл главную проблему, с которой в скором времени столкнётся украинская армия. Об этом он заявил в беседе с aif.ru.
В первую очередь, Украина потеряет контроль над Харьковом. После этого российские войска могут освободить Одессу, что приведёт к потере Киева выхода к Чёрному морю.

Бужинский подчеркнул, что в случае потери Украиной доступа к морю, она потеряет и интерес Запада к себе.

Однако он добавил, что не знает точно о планах российского командования по взятию под контроль Харькова и Одессы.

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Стало известно, каким оружием ВС РФ уничтожили телевышку в Харькове
Полковник Басурин: ВС РФ уничтожили телевышку в Харькове боеприпасом УМПБ Д-30СН
28 мая 2024, 12:37

Фото: iStock/andy0man

Армия России уничтожила телевышку в Харькове с помощью универсального межвидового планирующего высокоточного боеприпаса УМПБ Д-30СН. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в запасе Эдуард Басурин.
Данный боеприпас может использоваться не только авиацией, но и реактивной артиллерией. Он может лететь к цели по заданным координатам или может наводиться на цель летчиком самолета-носителя.

«Целями УМПБ Д-30СН являются склады с оружием и боеприпасами, укрепления и другие и объекты ВСУ, для уничтожения которых нерационально применять супердорогие ракеты "Искандер" или "Оникс"», — цитирует Басурина «МК».

Он также рассказал, что Д-30СН имеет малую эффективную отражающую поверхность. Из-за этого ПВО противника не может засечь её и тем более сбить.

Басурин отметил, что новый боеприпас начали применять в зоне спецоперации в марте текущего года. При этом в России уже налаживается его массовое производство.


Напомним, 22 апреля стало известно, что российские войска уничтожили телевышку в Харькове. На конструкции была установлена антенна связи ПВО Украины, что являлось законной целью российских военных.

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#производство
#боеприпас
#взрыв
#всу
#ракеты
#пво
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В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ с позывным «Кэтрин»
Снайперша ВСУ «Кэтрин» Закорецкая ликвидирована в зоне СВО ракетным ударом
28 мая 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Irina Piskova

В зоне спецоперации ликвидировали снайпершу ВСУ Екатерину Закорецкую с позывным «Кэтрин». Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта».
Известно, что в ВСУ Закорецкая отслужила больше десяти лет. Первый контракт она заключила в 2013 году, попав в состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. При этом подчеркнуто, что в официальной биографии «Кэтрин» другая специализация. Смерть снайперши ВСУ наступила в результате ракетного удара. Она участвовала в так называемой АТО, а с началом российской спецоперации вошла в состав войск ПВО.


Также в мае текущего года ликвидирована боевик ВСУ Дарина Степаненко с позывным «Мара». Украинские пропагандисты активно использовали женщину, чтобы та завлекала в ряды украинских военных женщин, упрекая при этом мужчин, которые уклонялись от мобилизации. Она убита в боях за Терны авдеевского направления в ДНР.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины.

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#россия
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#спецоперация
#всу
#украина
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Пушилин сообщил о ситуации на фронте
Пушилин: фронтовая линия в ДНР отодвигается, ВСУ стараются бить по гражданским
28 мая 2024, 12:18

РИА Новости/Владимир Астапкович

Фронтовая линия в ДНР отодвигается, боевики ВСУ стараются бить по мирному населению. Об этом РИА Новости сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Ситуация остается сложной. Противник терпит достаточно серьезные удары, на линии фронта ДНР на многих направлениях наши подразделения продвигаются вперед, освобождают все новые населенные пункты», – сказал Пушилин.

Он добавил, что погибшие среди гражданских фиксируются еженедельно, а также раненые и разрушенные объекты гражданской инфраструктуры, которые никак не связаны с военной.

Тем не менее, Пушилин считает ситуацию на фронтовой линии республики оптимистичной, поскольку чем дальше фронтовая линия, тем меньше у боевиков ВСУ возможностей бить по территории ДНР.

«Но при этом стоит отметить, что западные страны продолжают поставки дальнобойного вооружения, это позволяет противнику доставать до любой точки на всей территории ДНР», – заключил Пушилин.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, начатую в конце февраля 2022 года.

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#украина
#днр
#денис пушилин
#всу
#спецоперация
#война
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Стало известно, сколько детей погибло от ударов ВСУ с начала года
С начала года от атак ВСУ погибли 30 детей, пострадали 95
28 мая 2024, 11:44

Фото: iStock/eranicle

В результате атак украинских войск по регионам России с начала года погибли 30 детей, ещё 95 пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в ходе пресс-конференции, посвящённой убийству российских детей оружием НАТО.
Он подчеркнул, что всего с 1 января 2024 года пострадали 125 несовершеннолетних. Из них 30 погибли, ещё 95 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела украинских войск 25 мая погибли четыре мирных жителя, ещё 18 человек пострадали.

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#обстрел
#россия
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«Чувствуют себя брошенными»: В США обвинили Байдена в провале ВСУ
Баррос: нехватка оружия стала причиной провалов Украины в конфликте с Россией
28 мая 2024, 11:35

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Неудачная политика американского лидера Джо Байдена по отношению к Украине, а также задержки с предоставлением военной помощи послужили причиной провала ВСУ на поле боя. Об этом заявил представитель вашингтонского Института по изучению войны Джордж Баррос.
Задержка военной помощи дорого обошлась Украине, так как вызвала «кризис боевого духа» среди украинских военных, отметил Джордж Баррос.

«Украинцы чувствуют себя брошенными. Боевой дух низкий, они не чувствуют поддержки», — рассказал он.

Баррос добавил, что они не испытывают энтузиазма по поводу участия в боевых действиях, потому что знают, что есть нехватка материалов. У них нет никакой гарантии, что они будут вооружены, экипированы и обучены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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В Калининграде начались переговоры Лихачева и Гросси по ситуации на ЗАЭС
28 мая 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Переговоры главы Росатома Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ситуации на Запорожской АЭС начались в Калининграде. Об этом информирует ТАСС.
Самолет из Вены приземлился в Калининграде в 9:01 мск. Уточняется, что встреча Лихачева и Гросси проходит на территории аэропорта Храброво в вип-зале.

Согласно информации источника, вместе с главой «Росатома», РФ представляют сотрудники Минобороны, МИД, Росгвардии и Ростехнадзора.

Ранее Гросси сообщал о своей поездке в РФ в мае. По его словам, цель визита заключается в обсуждении технических аспектов, касающихся Запорожской АЭС. Он добавил, что не ожидает в рамках ближайшего визита в Россию встреч с руководством государства.

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Два беспилотника ВСУ сбиты в Белгородской области
28 мая 2024, 11:25

Фото: iStock/rancho_runner

Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Отмечается, что в районе 10:40 мск была пресечена попытка украинских войск произвести террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа по объектам на российской территории. В результате оперативной работы ПВО два дрона были уничтожены в небе над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что Нидерланды предложили партнёрам собрать по деталям систему ПВО Patriot и передать её Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#белгородская область
#беспилотник
#всу
#пво
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