Стало известно, сколько украинских заключённых вступили в ряды ВСУ

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Более 600 заключенных на Украине выпустили из мест лишения свободы по УДО для мобилизации в ряды ВСУ. Такие данные привёл министр юстиции страны Денис Малюська.
«По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения, это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения, без смешивания с другими военнослужащими. Уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к ВСУ», — рассказал Малюська в эфире телеканала «Рада».
По его словам, сейчас бывшие осуждённые проходят боевую подготовку.
Кроме того, Малюська считает необходимым привлечь к службе в ВСУ тех, кто осуждён за одно убийство, так как заключенные идут «не бабочек ловить, а убивать». По словам украинского министра, прошлый опыт убийства может помочь им вести боевые действия.
Ранее американское издание The New York Times сообщало, что в соответствии с нововведениями в законе о мобилизации на Украине освободили 350 заключенных для участия в военных действиях.
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Элина Позднякова