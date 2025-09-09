Названа главная сложность в урегулировании конфликта на Украине

09 сентября 2025, 21:07

Трамп: урегулирование на Украине осложняется враждой Путина и Зеленского

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC заявил, что разрешение конфликта на Украине первоначально казалось для США «самым простым», но теперь ситуация осложнилась «из‑за взаимной вражды» между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.





8 сентября политик также сообщил, что он и его супруга Мелания поддерживают хорошие отношения с российским лидером, однако разочарованы тем, что конфликт всё ещё не завершён. Трамп добавил, что сейчас ведутся «интересные переговоры» с участием европейских лидеров.





«Ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти», — добавил Трамп.