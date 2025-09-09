Названа главная сложность в урегулировании конфликта на Украине
Трамп: урегулирование на Украине осложняется враждой Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC заявил, что разрешение конфликта на Украине первоначально казалось для США «самым простым», но теперь ситуация осложнилась «из‑за взаимной вражды» между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
8 сентября политик также сообщил, что он и его супруга Мелания поддерживают хорошие отношения с российским лидером, однако разочарованы тем, что конфликт всё ещё не завершён. Трамп добавил, что сейчас ведутся «интересные переговоры» с участием европейских лидеров.
«Ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти», — добавил Трамп.
18 августа в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских политиков. В Вашингтон прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб.