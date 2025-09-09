В США обвинили Россию в оттягивании решения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия якобы затягивает принятие решения по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. По его словам, РФ до сих пор не получила от Киева ответа на предложение, выдвинутое на стамбульских переговорах 2022 года, о создании трёх рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.
«Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) берет и сбрасывает ещё одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо», — сказал глава Белого дома в интервью радиоведущему Стиву Розенбергу.
