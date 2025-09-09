Достижения.рф

В США обвинили Россию в оттягивании решения конфликта на Украине

Трамп обвинил РФ в оттягивании решения по урегулированию конфликта на Украине
Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия якобы затягивает принятие решения по урегулированию конфликта на Украине.



Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. По его словам, РФ до сих пор не получила от Киева ответа на предложение, выдвинутое на стамбульских переговорах 2022 года, о создании трёх рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.

«Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) берет и сбрасывает ещё одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо», — сказал глава Белого дома в интервью радиоведущему Стиву Розенбергу.

Ранее сообщалось, что на Западе призвали Трампа прислушаться к словам Путина об Украине.

Никита Кротов

