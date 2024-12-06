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Владимира Зеленского, а также главу его офиса Андрея Ермака необходимо арестовать сразу после подписания мирного договора, поскольку в конфликте виновны именно они, считает нардеп украинского парламента Александр Дубинский.
Он подчеркнул, что продолжение боевых действий для них стало «шкурным интересом» после того, как в прошлом году летом провалилось контрнаступление ВСУ. Дубинский отметил, этот факт доказывает поездка Ермака в США.
Перед этим в Верховной раде назвали количество сбежавших с Украины мужчин. По оценкам одного из депутатов, из республики нелегально уехали не менее миллиона человек.
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«Как только появилась угроза сокращения финансовых потоков, а вместе с ними замаячила угроза ответственности, Ермак помчался в Штаты «заявить о готовности Украины к миру», — сказано в сообщении нардепа в Telegram-канале.
Перед этим в Верховной раде назвали количество сбежавших с Украины мужчин. По оценкам одного из депутатов, из республики нелегально уехали не менее миллиона человек.
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Никита Кротов