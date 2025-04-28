Названа главная задача ВС РФ после освобождения Курской области

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Взятие Покровска является одной из главных задач для ВС РФ после освобождения Курской области, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
В беседе с NEWS.ru он пояснил, что Покровск — ключевой город, который позволит российской армии выйти на направление Славянск — Краматорск.
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«Сейчас основные бои происходят в Донбассе. Вокруг Покровска, важнейшего пункта для ВСУ и логистики. Тот город, который открывает путь к агломерации Славянск — Краматорск. Это направление приоритетное», — отметил аналитик.Дандыкин добавил, что не менее важной задачей является создание буферной зоны в Сумской области и бои в Харьковской области.
«Надо помнить, что сам город Сумы находится от наших позиций менее, чем в 30 километрах. Так что враг сейчас там будет пытаться перебрасывать резервы, задержать. Боевая работа идет на всех направлениях. Это безопасность наших регионов», — объяснил военный эксперт.Читайте также:
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