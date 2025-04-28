Раскрыт план «Б», который ВСУ готовят на случай провала переговоров

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Программа «Линия дронов» ВСУ готовится как «план Б» на случай провала переговоров России и Украины. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на военных аналитиков. Проект должен помочь украинской армии в условиях нехватки личного состава.
Как говорится в материале, «Линия дронов» уже якобы показала свою эффективность, поскольку отыскать операторов для управления БПЛА куда проще, чем сформировать пехотные подразделения. К тому же стоимость одного дрона варьируется от 500 до 750 долларов, что намного выгоднее артиллерийских снарядов, цена которых может достигать 3000 долларов.
Проект должен объединить пехоту и беспилотники в единые ударные формирования. Подразумевалось, что зона поражения увеличится до 15 километров в зависимости от задач, а сухопутные войска получат постоянную поддержку с воздуха.
Создатели «Линии дронов» уверяют, что их задача — заблокировать крупные участки фронта и защищать Украину без американской помощи.
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Проект должен объединить пехоту и беспилотники в единые ударные формирования. Подразумевалось, что зона поражения увеличится до 15 километров в зависимости от задач, а сухопутные войска получат постоянную поддержку с воздуха.
Создатели «Линии дронов» уверяют, что их задача — заблокировать крупные участки фронта и защищать Украину без американской помощи.
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