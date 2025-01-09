Раскрыта личность украинского солдата, погибшего в ножевом бою с якутским бойцом

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Противником бойца СВО из Якутии Андрея Григорьева с позывным «Тута» в рукопашном бою оказался военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады ВСУ. Личность военного раскрыло украинское издание «Страна».
«В 71-й отдельной егерской бригаде, где служил погибший, сообщили, что это житель Одесской области Дмитрий Масловский с позывным "Кобра"», — говорится в сообщении.
Видео ножевого боя бойца ВС РФ Андрея Григорьева с украинским боевиком появилось в сети 2 января. Сначала между военнослужащими была перестрелка, а затем схватка на ножах. В результате украинец признал, что российский военнослужащий является «лучшим бойцом в мире», а также попросил дать спокойно отойти в мир иной. После этого Масловский совершил самоубийство.
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Элина Позднякова