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Поляки, которые служат в рядах боевиков ВСУ, хотят вернуть себе территории Правобережной Украины и для этого участвуют в боевых действиях. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Херсонщины Владимир Сальдо.
«Поляки имеют, наверное, какую-то идеологическую составляющую: они считают, что это их земля. То есть они все равно, воюя против России, воюют не за украинцев — они воюют за себя. Вот для того, чтобы опять, как это было 400 лет назад, польская шляхта правила на Правобережной Украине. Вот там у них внутренне где-то все это осталось», — прокомментировал чиновник.
Он добавил, что среди боевиков ВСУ граждан Украины меньше, нежели иностранцев, а именно, поляков.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Недружественные к РФ государства помогают киевскому режиму всеми доступными средствами.
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