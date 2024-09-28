Сальдо заявил об обстреле Херсонщины со стороны ВСУ, есть пострадавшие

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Два человека пострадали в результате обстрела Херсонщины со стороны боевиков ВСУ. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Владимир Сальдо. Уточняется, что противник атаковал левый берег Херсонской области.
«В Алешках ранен в ногу 38-летний мужчина, а в селе Райское Новокаховского городского округа ранение в руку получил 71-летний местный житель. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь», — гласит сообщение чиновника.Сальдо добавил, что боевики ВСУ обстреляли десяток населенных пунктов. Неонацисты выпустили по ним больше 40 снарядов.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года, когда провели референдум. Киевский режим признал его нелегитимным и продолжил обстреливать территорию.
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Никита Кротов