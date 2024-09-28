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На Украину усиливается давление извне в пользу диалога с российской стороной, пишет испанское издание El País. По информации журналистов, в республике начал падать моральный дух.
«После двух с половиной лет конфликта Украина достигает передела своих возможностей... Также усиливается внешнее давление в пользу переговоров, в ходе которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки», — сказано в материале.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об обстрелах региона со стороны боевиков ВСУ. Чиновник уточнил, что от рук неонацистов пострадали два человека. Радикалы выпустили по десятку населенных пунктов свыше 40 снарядов.
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