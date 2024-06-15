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Украинские вооруженные силы продолжают размещать истребители на одной из самых уязвимых авиабаз, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
Речь идет об авиабазе Долгинцево, расположенной недалеко от Кривого Рога. Экс отмечает, что ВСУ рискуют, держа там пригодные для полетов самолеты Су-25.
Экс подчеркивает, что эта авиабаза неоднократно подвергалась атакам российских войск. Несмотря на это, ВСУ продолжают размещать на ней свою технику.
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«На видео видно, как один из "Ланцетов" направляется к припаркованному Су-25 и разрушает его», — пишет он, добавляя, что нет оснований полагать, что Су-25 был приманкой.
Экс подчеркивает, что эта авиабаза неоднократно подвергалась атакам российских войск. Несмотря на это, ВСУ продолжают размещать на ней свою технику.
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Артем Кузьмин