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Боевой дух украинских неонацистов надломила потеря населенного пункта Работино на Запорожском фронте. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что боеспособность боевиков ВСУ снижается.
«По Запорожскому фронту у противника резко упал морально-боевой дух. Потеря Работино очень сильно надломила общее психологическое состояние украинских боевиков. Идет снижение боеспособности ВСУ», – прокомментировал Рогов.
По словам чиновника, враг в попытках хоть как-то исправить свое положение привлекает на помощь пропагандистов, а также боевых психологов, однако все тщетно.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, попутно предлагая киевскому режиму дипломатическое решение конфликта, но Киев отвергает любые предложения российской стороны.
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