Трамп раскрыл, как Вашингтон стал самым опасным городом в мире

09 августа 2025, 19:05

Трамп: Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира на фоне преступности

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира из-за уличной преступности. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.





Кроме того, глава Белого дома пообещал в корне изменить ситуацию.

«Этот город стал одним из самых опасных в мире. Но вскоре он станет одним из самых безопасных», — написал он.