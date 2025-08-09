Достижения.рф

Трамп раскрыл, как Вашингтон стал самым опасным городом в мире

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира из-за уличной преступности. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.



Кроме того, глава Белого дома пообещал в корне изменить ситуацию.

«Этот город стал одним из самых опасных в мире. Но вскоре он станет одним из самых безопасных», — написал он.
На этой неделе в американской столице произошло нападение на 19-летнего Эдварда Користина — бывшего помощника миллиардера Илона Маска, курировавшего деятельность DOGE. Его избила и обокрала группа подростков.

Тогда Трамп, выложив снимок окровавленной жертвы, предложил пересмотреть законы. Он заявил, что преступники старше 14 лет должны подвергаться уголовному преследованию.
Лидия Пономарева

