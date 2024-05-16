Отступающие под Харьковом боевики ВСУ ведут огонь по мирным жителям

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko
ВСУ атакуют мирное население в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области. В минобороны сообщили, что удары наносятся, в том числе кассетными боеприпасами.
«Артиллерия ВСУ сразу после отступления со своих позиций наносит артиллерийские удары по мирному населению в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области», — сказано в сообщении ведомства.В Минобороны добавили, что бойцы группировки войск «Север» продолжают улучшать свое тактическое положение. До этого они освободили населенный пункт Пыльная. Невзирая на отсутствие военных объектов в селе, украинская армия продолжает обстреливать его.
«Противник работает танками, кассеты закидывает, ну и FPV[-дроны]», — рассказал солдат штурмового подразделения с позывным Руда.Как считает военнослужащий, противник не может не знать, что в селе находятся мирные люди, поскольку ВСУ ушли из этого населенного пункта совсем недавно.
Читайте также:
ВСУ перебросили элитную бригаду «Лють» на харьковское направление
Алина Юрчак