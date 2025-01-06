Названа причина попытки наступления ВСУ в Курской области

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Неудавшаяся попытка наступления боевиков ВСУ в Курской области может быть связана с предстоящим визитом на Украину спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на эксперта Михаила Павлива.
«…Это имеет отношение непосредственно к предстоящему вояжу Кита Келлога, спецпосланника Трампа по Украине. <…> Этому вояжу Кита Келлога, достаточно важному с точки зрения внутренней ситуации, внутреннего содержания коммуникации между командой Трампа, новой администрацией Белого дома и Банковой [улицей] (местонахождение офиса Владимира Зеленского - прим. ред), они хотят показать некие успехи, проявить некие возможности для продолжения, скажем так, успешных операций», — сказал политтехнолог.Он добавил, что в четверг, 2 января, в рамках секретного совещания в Киеве обсуждали решения по мероприятиям ВСУ во время новогодних каникул. Причем, по словам Павлива, речь идет не об СБУ или ставке верховного командования.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа прошлого года.
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