Названа причина попытки наступления ВСУ в Курской области

В брошенных украинцами квартирах проживают иностранные наемники в Донбассе, пишет РИА Новости, приводя слова польского наемника в материале. С его слов, он проживал в населенном пункте Алексеево-Дружковка, а также Тернополе, Шагени и Старичах.