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Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что вторжение ВСУ в Курской области имеет политический, нежели военный смысл. Об этом в Telegram-канале написал военкор KP.RU Александр Коц. Блинкен отмечал, что нападение в российском регионе даст Украине очки в переговорах с РФ.
«Госсекретарь Блинкен фактически признал, что никакого военного смысла курская авантюра не имеет. <...> Что и требовалось доказать. [Президент Украины Владимир] Зеленский жертвует Донбассом, рискует получить бои в Днепропетровской области, сжигает западную технику в промышленных масштабах, чтобы потом устроить торг», — отметил Коц.Военкор считает, что Зеленский думает, что утраченные Киевом территории можно вернуть, обменяв их на Курщину.
«Загвоздка только в том, что по Конституции мы не можем отторгать свои территории. То, что взято на поле боя, то уже наше», — резюмировал Коц.Перед этим генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал, как ВСУ хотят повлиять на возможные будущие переговоры.
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