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Решение командиров ВСУ о создании новых бригад на фоне проблем с призывом было «одним из самых странных», заявил военный эксперт из США Майкл Кофман в соцсетях.
«Решение Украины формировать новые бригады, а не восполнять фронтовые потери самых лучших и опытных подразделений оказалось одним из самых странных действий командования, учитывая ситуацию на поле боя и проблемы с мобилизацией», — сказано в публикации.Аналитик отметил, что западные союзники Украины не обещали ей новых поставок, чтобы снабдить эти новые бригады, а расширение ВСУ вызвало дефицит кадров и отсутствие сплоченности на фронте.
Перед этим стало известно, как оправдалась Украина в очередной раз.
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