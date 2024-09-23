Названа причина роста потерь в рядах ВСУ

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Более интенсивные боевые действия стали причиной роста потерь среди боевиков ВСУ, сообщает издание Financial Times. Обозреватели уточнили, что российские военные продолжают давить на фронте.
«У нас очень много потерь... Потерь стало больше, чем раньше», — прокомментировал украинский военный по имени Юрий.
Собеседник описал последние боестолкновения как «очень ожесточенные». Сколько именно боевиков погибло, Юрий не уточнил, но заявил о разрухе в подразделении.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года Украина напала на приграничье в Курской области. Противник выбирает в качестве целей мирное население.
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Никита Кротов