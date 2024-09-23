Стало известно, скольких мирных жителей пленили боевики ВСУ в Курской области

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Боевики ВСУ держат в плену в Курской области до 120 мирных жителей. Об этом в беседе с ТАСС сообщил дипломат российского МИДа Родион Мирошник. Он отметил, что среди пленников до 15 человек являются детьми. Известно, что гражданских держат в здании одного суджанского социального учреждения.
Мирошник добавил, что вопрос о лицах, удерживаемых насильно, — «один из вопросов, который является болью».
Кроме того, по словам собеседника, сейчас есть информация, что 266 человек ранено с учетом 11 детей, а 56 людей убито с момента нападения в приграничье под Курском.
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Кроме того, по словам собеседника, сейчас есть информация, что 266 человек ранено с учетом 11 детей, а 56 людей убито с момента нападения в приграничье под Курском.
«Это исключительно малая часть, которая нам достоверно известна», — пояснил посол.Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа.
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Никита Кротов