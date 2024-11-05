Названа причина снижения качества работы ПВО ВСУ

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Украина переводит в пехоту специалистов военно-воздушных сил. Об этом пишет Business Insider.
«На прошлых выходных ВВС Украины заявили, что переведут часть личного состава в пехоту», — говорится в статье.
При этом эксперт Джек Уотлинг сообщил изданию, что заметно ослабление противовоздушной обороны Украины из-за сокращения специалистов.
Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая отметила снижение эффективности ПВО ВСУ и связала это с массовым переводом военнослужащих ВВС в пехоту.
3 ноября экс-начальник управления коммуникаций командования воздушных сил армии Украины Юрий Игнат подтвердил, что украинских специалистов противовоздушной обороны (ПВО) отправляют в пехоту.
При этом украинский депутат Анна Скороход заявила 5 ноября, что медиков также начинают переводить в ряды пехоты и штурмовых подразделений и отправляют прямо на линию фронта.
Читайте также:
На Украине подтвердили перевод специалистов ПВО в пехоту
США финансировали организацию мобильных групп ПВО на Украине
Нардепа Украины обвинили в разглашении гостайны о проблемах в ВСУ
Элина Позднякова