США финансировали организацию мобильных групп ПВО на Украине

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США финансировали создание мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) на Украине, которые применялись для подавления российских беспилотников. Об этом сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк, слова которой приводит «Страна.ua».
По её словам, в общей сложности Вашингтон предоставил средства на создании 800 таких групп. С начала текущего года ими были сбиты 200 беспилотников ВС РФ.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила о снижении эффективности украинских систем ПВО на фоне отправки специалистов этих подразделений в пехоту. В воскресенье эти сведения подтвердил экс-начальник управления коммуникации командования ВСУ Юрий Игнат.
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Анастасия Чинкова