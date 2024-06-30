Названа причина вспышки холеры на правом берегу Днепра

Фото: iStock/SyhinStas
Вспышка холеры на правом берегу Днепра вызвана наводнением, спровоцированным подрывом ВСУ Каховской ГЭС и игнорированием ими санитарных норм. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что на левобережье Днепра проводится целый комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности. А вот на оккупированном украинскими войсками правобережье никто подобных работ не проводил.
По словам Сальдо, главными факторами вспышки холеры могли быть засорение русла реки телами убитых бойцов ВСУ, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений и отсутствие санитарного контроля на правобережье Херсонской области.
Ранее подпольщики из Херсона сообщили, что в регионе вспыхнула эпидемия холеры. По последним данным, 14 человек скончались, ещё свыше 100 госпитализированы. Заболевание распространялось преимущественно среди украинских бойцов.
Читайте также:
Василенко: власти Украины маскируют вспышку холеры в Херсоне под брюшной тиф
«Продолжают отрицать»: в Херсоне от эпидемии холеры умерли еще два человека
Полковник Матвийчук назвал критичной для ВСУ вспышку холеры
По словам Сальдо, главными факторами вспышки холеры могли быть засорение русла реки телами убитых бойцов ВСУ, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений и отсутствие санитарного контроля на правобережье Херсонской области.
Ранее подпольщики из Херсона сообщили, что в регионе вспыхнула эпидемия холеры. По последним данным, 14 человек скончались, ещё свыше 100 госпитализированы. Заболевание распространялось преимущественно среди украинских бойцов.
Читайте также:
Василенко: власти Украины маскируют вспышку холеры в Херсоне под брюшной тиф
«Продолжают отрицать»: в Херсоне от эпидемии холеры умерли еще два человека
Полковник Матвийчук назвал критичной для ВСУ вспышку холеры
Анастасия Чинкова