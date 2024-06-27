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«Продолжают отрицать»: в Херсоне от эпидемии холеры умерли еще два человека

Подполье: в Херсоне от холеры скончались еще два человека
27 июня 2024, 13:39
Фото: istockphoto/Pro100Dzu

Фото: istockphoto/Pro100Dzu

От холеры в Херсоне скончались еще два человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей пророссийского подполья.
«Еще два человека скончались от холеры в Херсоне. Продолжается госпитализация военнослужащих ВСУ. На этом фоне местные прокиевские власти продолжают отрицать сам факт эпидемии», — прокомментировал подпольщик.

Ранее сообщалось о вспышке холеры. Госпитализировали больше ста человек, скончались как минимум 12. Преимущественно заболевание развивалось среди украинских боевиков.



Участники херсонского сопротивления отмечали, что местные ставленники Киева не хотят паники, поэтому скрывали данные или выдавали холеру за брюшной тиф.

До этого сообщалось, что в Днепропетровской области Украины неизвестные сжигают автомобили, которые принадлежат военным.

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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области
Подполье: ВС России ударили по складу украинских военных в Дергачах
27 июня 2024, 13:58

Фото: istockphoto/aapsky

Военные ВС РФ нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины в Дергачах Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, первые секунды после удара было видно высокое пламя. Склад находился ближе к окраине города. Он отметил, что после этого были слышны сирены скорой помощи.

«Прилет был в коттедж, который бандеровцы без ведома хозяев использовали как пункт временной дислокации отделения. Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов», — рассказал Лебедев.

Второй удар российские военные нанесли по пункту временной дислокации, который Вооруженные силы Украины устроили в частном доме в селе Малое Веселое. Во дворе дома стояли 2 пикапа, которые были оборудованы под запуск беспилотников, рассказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее подпольщик сообщал, что российские военные нанесли удар по административному зданию недалеко от Купянска. По его словам, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минобороны: ВС РФ ударили «Кинжалами» по украинским аэродромам
27 июня 2024, 13:34

Фото: Министерство обороны РФ

Удар по аэродромам Украины нанесли российские военные, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что били высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
«А также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолётов западных стран», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию в районе Торецка. Украинские власти проводят принудительную эвакуацию людей.

О взрывах в зоне боевых действий периодически сообщают пророссийские подпольщики. В частности, в районе авиазавода в Харькове.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Аналитики утверждают, что Украине давно пора приступить к мирным переговорам, однако Киев не идет на контакт.

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На Украине заявили о сложной ситуации в районе Торецка
Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на торецком направлении
27 июня 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Zeferli

Для военных Вооруженных сил Украины ситуация в районе Торецка, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР, является напряженной. Об этом написал Генштаб ВСУ в Telegram-канале.
Помимо этого, отмечается об «обостренной ситуации» на покровском направлении. Оно с мая постоянно фигурирует в сводках украинского Генштаба как сложное.

Ранее сообщалось, что Украинские власти начали принудительно эвакуировать людей из Торецка. Глава местной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что российские военные находятся очень близко к городу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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Уничтожили роту ВСУ: Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области
Подполье: ВС России нанесли удар по административному зданию близ Купянска
27 июня 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Ghulam Hussain

Российские военные нанесли удар по административному зданию недалеко от Купянска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«В селе Петропавловка, рядом с Купянском, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники», — рассказал он.

Информации о том, сколько военных Вооруженных сил Украины выжило после удара, пока нет, добавил Лебедев.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее подпольщик сообщал, что на станции Фастов в Киевской области началась активная погрузка военной техники на железнодорожные платформы. На станцию подогнано около десятка грузовых платформ. Постоянно прибывают новые единицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минобороны: экипаж Ми-35М ВС РФ поражает опорные пункты ВСУ в зоне СВО — видео
27 июня 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Ghulam Hussain

Экипаж вертолета Ми-35М ВС РФ уничтожил опорники ВСУ, а также живую силу противника в зоне ответственности группы войск «Север». Кадры предоставили в Минобороны России. Уточняется, что для ударов использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8.
«По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме», — доложили в ведомстве.

Там добавили, что после уничтожения целей экипаж провел противоракетный маневр, воспользовавшись оборонным бортовым комплексом, а затем вернулся на базу.

Российская спецоперация по защите Донбасса от украинских неонацистов продолжается. Высшее руководство РФ предпринимает попытки договориться с киевским режимом, однако на той стороне инициативы считают обманом и отказываются контактировать.

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На Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов
27 июня 2024, 11:48

Фото: IStock/reflection_art

На Украине с 1 июля смогут мобилизовать три категории студентов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Верховной Рады.
Коснется это студентов, которые проходят обучение заочно, а также получают 2 или 3 образование. Помимо этого, мобилизовать смогут тех, кто получает любое образование по уровню ниже имеющегося. Под новый закон не попадают только студенты, обучающиеся на очной форме.

Напомним, Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

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#владимир зеленский
#всу
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На вооружении ВСУ заметили пулемет времен Первой мировой войны
На вооружении ВСУ заметили пулемет системы Льюиса времен Первой мировой войны
27 июня 2024, 11:45

Фото: IStock/Victoria Kotlyarchuk

Ручной пулемет системы Льюиса, который активно применяли в ходе Первой мировой войны, заметили в арсенале ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».
Был опубликован снимок, на котором виден пулемет и коробка с патронами. Подпись к фотографии гласит, что оружие используется Вооруженными силами Украины. В каких целях применяют его неизвестно.

Пулемет системы Льюиса был создан в 1913 году. Он оснащается дисковыми магазинами на 47 или 97 патронов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой. По данным ведомства всего было изъято шесть штук кумулятивных зарядов, восемнадцать кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и девять ручных гранат. Помимо этого, были изъяты комплектующие для инициации взрыва. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава МВД призвал ООН расследовать удары ВСУ по Севастополю
Колокольцев: ООН должна дать оценку ущерба атаки по Севастополю
27 июня 2024, 11:23

Фото: сайт МВД

Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генсека ООН Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку ущерба, нанесенного атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Я выражаю уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории Российской Федерации понесут неотвратимое наказание», — заявил министр на международной встрече глав силовых ведомств.

Колокольцев отметил, что в мире усиливаются русофобские настроения. В частности, в отношении России предпринимались попытки исключить ее из Интерпола в обход всех уставных учредительных документов.

Ранее ВСУ нанесли ракетные удары по пляжу в Севастополе, в результате которых погибло четыре человека и 153 пострадали.

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Стало известно, что НАТО предложит Украине на июльском саммите
NYT: НАТО создаст миссию для помощи Украине
27 июня 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украину на саммите НАТО не пригласят в Североатлантический альянс. Однако будет объявлено о создании миссии блока в Германии для координации всех видов помощи ей. Об этом пишет NYT.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9 — 11 июля. Отмечается, что собеседники издания назвали создание миссии мощным сигналом о союзнической приверженности помогать бывшей советской республике в долгосрочной перспективе. Это будет гарантией поддержки Украины, даже если на выборах президента в США победит Дональд Трамп. В число функций указанной миссии будет входить координация помощи от разных стран, которые поставляют Украине ПВО и артиллерию, а также обучение солдат ВСУ.

Ранее журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest заявил, что опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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