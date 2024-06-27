«Продолжают отрицать»: в Херсоне от эпидемии холеры умерли еще два человека

Фото: istockphoto/Pro100Dzu
От холеры в Херсоне скончались еще два человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей пророссийского подполья.
«Еще два человека скончались от холеры в Херсоне. Продолжается госпитализация военнослужащих ВСУ. На этом фоне местные прокиевские власти продолжают отрицать сам факт эпидемии», — прокомментировал подпольщик.
Ранее сообщалось о вспышке холеры. Госпитализировали больше ста человек, скончались как минимум 12. Преимущественно заболевание развивалось среди украинских боевиков.
Участники херсонского сопротивления отмечали, что местные ставленники Киева не хотят паники, поэтому скрывали данные или выдавали холеру за брюшной тиф.
До этого сообщалось, что в Днепропетровской области Украины неизвестные сжигают автомобили, которые принадлежат военным.
Читайте также:
Минобороны: ВС РФ ударили «Кинжалами» по украинским аэродромам
Мужчина устроил резню в фан-зоне Евро-2024
Украинец получил 18 лет тюрьмы в Чехии за взрыв петарды у жены между ног
Никита Кротов