Названа страна, из которой впервые с начала СВО высылают украинцев

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Совершивших преступления на территории Швейцарии украинцев высылают из страны впервые после начала спецоперации, пишет Neue Zürcher Zeitung. Журналисты сослались на швейцарский госсекретариат по миграционным вопросам.
Там уточнили, что накануне с утра, 30 октября, на Украину спецрейсом из Цюриха выслали трех человек.
Высылку, по информации авторов материала, осуществляли через Польшу, откуда нарушителей должны были переправить в украинскую республику.
Высланным лицам запрещено въезжать в Швейцарию, добавили в секретариате. Какие именно деяния совершили высланные, не сказано. При этом местные законы предусматривают высылку за нападение, грабеж или посягательство на свободу.
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Высылку, по информации авторов материала, осуществляли через Польшу, откуда нарушителей должны были переправить в украинскую республику.
Высланным лицам запрещено въезжать в Швейцарию, добавили в секретариате. Какие именно деяния совершили высланные, не сказано. При этом местные законы предусматривают высылку за нападение, грабеж или посягательство на свободу.
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Никита Кротов