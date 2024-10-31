Украинские военные раскрыли тайный приказ Зеленского

Владимир Зеленский
Украинские военные рассказали, что президент страны Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Об этом написала киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Журналистка отметила, что бойцы ВСУ смеются над подобными запретами и предполагают, что в дальнейшем им придется говорить, что они наступают на Киев. По словам Панченко, с каждым днем фронт рушится все больше.
Ранее сообщалось, что генералы ВСУ звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко в 2022 году, просив помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Лавров оценил возможность решения конфликта на Украине «вничью»
Зеленский рассказал о намерении стран ЕС прекратить выплаты беженцам с Украины
Российский штурмовик назвал необычную причину ухода на СВО
Ранее сообщалось, что генералы ВСУ звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко в 2022 году, просив помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Лавров оценил возможность решения конфликта на Украине «вничью»
Зеленский рассказал о намерении стран ЕС прекратить выплаты беженцам с Украины
Российский штурмовик назвал необычную причину ухода на СВО
Екатерина Коршунова