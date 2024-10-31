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Украинские военные раскрыли тайный приказ Зеленского

Журналистка Панченко: украинские солдаты говорят о наступлении на Киев
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Украинские военные рассказали, что президент страны Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Об этом написала киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Журналистка отметила, что бойцы ВСУ смеются над подобными запретами и предполагают, что в дальнейшем им придется говорить, что они наступают на Киев. По словам Панченко, с каждым днем фронт рушится все больше.

Ранее сообщалось, что генералы ВСУ звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко в 2022 году, просив помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Названа страна, из которой впервые с начала СВО высылают украинцев
Neue Zürcher Zeitung: украинцев впервые с начала СВО высылают из Швейцарии
31 октября 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Tetiana Strilchuk

Совершивших преступления на территории Швейцарии украинцев высылают из страны впервые после начала спецоперации, пишет Neue Zürcher Zeitung. Журналисты сослались на швейцарский госсекретариат по миграционным вопросам.
Там уточнили, что накануне с утра, 30 октября, на Украину спецрейсом из Цюриха выслали трех человек.

Высылку, по информации авторов материала, осуществляли через Польшу, откуда нарушителей должны были переправить в украинскую республику.

Высланным лицам запрещено въезжать в Швейцарию, добавили в секретариате. Какие именно деяния совершили высланные, не сказано. При этом местные законы предусматривают высылку за нападение, грабеж или посягательство на свободу.

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Украинские военные раскрыли тайный приказ Зеленского

Эксперт оценил положение боевиков ВСУ в Курской области

Лавров оценил возможность решения конфликта на Украине «вничью»
#мир
#украина
#война
#сво
#беженцы
#конфликт
#швейцария
#новости
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Эксперт оценил положение боевиков ВСУ в Курской области
Полковник Матвийчук: у ВСУ нет возможностей отступить в Курской области
31 октября 2024, 16:00

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ в практически безвыходном положении на Курщине, пишет «Лента.ру», ссылаясь на отставного полковника и военного аналитика Анатолия Матвийчука. Он подчеркнул, что у украинской армии нет в том числе и возможности пополнить резервы.
«Выход из боя — это всегда самый сложный момент, там самые большие потери. Так что возможности убежать нет: кто-то пытается, но попадает под огонь», — пояснил собеседник издания.

Ранее бывший украинский генпрокурор, а ныне офицер ВСУ Юрий Луценко заявил о том, что ситуация на фронте ухудшается. По его словам, Киев бездействует, пока Украина каждый день теряет населенные пункты.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В начале августа противник напал на Курскую область.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#всу
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«‎Еще один, еще один и еще один»: Офицер ВСУ заявил о ЧП на фронте
Офицер ВСУ заявил о развале фронта и ежедневных потерях территории
31 октября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Экс-генпрокурор Украины и офицер ВСУ Юрий Луценко выразил тревогу по поводу ухудшающейся ситуации на фронте, заявив, что Украина ежедневно теряет населенные пункты, а киевская власть не предпринимает никаких действий для изменения этого положения. Свое мнение он выразил в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе, информирует РИА Новости.
По его словам, информация о потерях игнорируется в украинском эфире, который заполняется менее важными новостями.

Луценко отметил, что давление на страну усиливается из-за постоянных сообщений о захвате новых территорий российскими войсками. Он подчеркнул, что ситуация уже перешла в критическую стадию, добавив, что генерал Марченко охарактеризовал текущее состояние фронта как «развал».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского раз за разом подтверждают его неадекватность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Лавров оценил возможность решения конфликта на Украине «вничью»
Лавров: решение конфликта на Украине вничью не отвечает интересам сторон
31 октября 2024, 15:26

Фото: iStock/Diy13

Разрешение российско-украинского конфликта «вничью» не отвечает интересам обеих сторон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, пишет РИА Новости.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая стартовала сегодня, 31 октября, заявил, что Запад осознал необходимость договариваться и допустил возможность «ничьей».

По мнению Лаврова, данное понятие можно применить к различным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности 2022 года.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#россия
#украина
#страны
#мид рф
#зеленский
#лавров
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Появились фото послания ВСУ на обломках атаковавшего Бердянск БПЛА
Балицкий показал кадры послания ВСУ с атаковавшего Бердянск БПЛА
31 октября 2024, 15:19

Кадры с места падения БПЛА ВСУ в Бердянске (Фото: ТГ-канал Евгения Балицкого)

В сети стали доступны фото, которые наглядно показывают последствия атаки беспилотников ВСУ на Бердянск в Запорожской области. Губернатор области Евгений Балицкий выложил кадры в своем телеграм-канале.
Утром 31 октября порт Бердянска подвергся атаке беспилотника-камикадзе. Дроны сбрасывали снаряды с большим количеством поражающих элементов, рассказывает губернатор.

Известно, что в инциденте в Запорожской области пострадали три человека.

В Бердянске разбирают завалы, спасатели и пожарные ведут активную работу. Одновременно с этим Следственный комитет РФ устанавливает доказательства, что Киев проявляет агрессию в отношении мирных граждан.

«Бердянск – это Украина, или руины», — гласит угроза с обломков БПЛА.

На фотографиях, которые выложены на канале Балицкого, можно увидеть обломки дрона.


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#пожарные
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#киев
#рф
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#дроны
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Глава МИД РФ заявил о полной неадекватности Зеленского
Лавров: слова Зеленского раз за разом подтверждают его неадекватность
31 октября 2024, 15:09

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского раз за разом подтверждают его неадекватность. Свое мнение он высказал на подходе для прессы в Минске, пишет РИА Новости.
«Я не могу в чужие мозги залезать. Зеленский, то, что он говорит, подтверждает с каждым разом его полную неадекватность», — сказал Лавров.

Министр добавил, что неадекватность проявляется как в политике, которую он пытается представить, так и в его поведении как обычного человека.

В середине октября на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский призвал страны НАТО подготовить бригады, способные заменить уставших украинских солдат на поле боя.

Пока на Украине продолжается спецоперация, американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский не прекращают всех удивлять. Например, Байден нередко поражает неожиданными заявлениями, которые быстро расходятся на мемы, а у главы киевского режима недавно заподозрили раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский объяснил, почему Запад не хочет поддерживать Украину
Зеленский: Запад не хочет поддерживать Украину из-за отсутствия результатов ВСУ
31 октября 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Западные союзники Украины не хотят ее поддерживать, поскольку не видят результатов на фронте, заявил в своем Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что в любом случае люди хотят видеть действительно крепкую армию, (...) тогда вас поддерживают. И это факт. (...) Самое главное — это результат», — пояснил он.
Ранее Зеленский объяснял, что не просит Запад вводить войска на Украину, потому что опасается потерять поддержку.

Также сообщалось, от каких требований Владимира Зеленского оторопели в Вашингтоне.

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Лавров: в Вашингтоне оторопели от требования Зеленского дать Киеву «Томагавки»
31 октября 2024, 14:56

Фото: istockphoto/e-crow

Американские власти оторопели от требований главы киевского режима Владимира Зеленского передать Украине дальнобойные ракеты «Томагавк», заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров на полях конференции по безопасности Евразии в Минске.
«То, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно», — сказал руководитель российского МИДа.
Некоторое время назад журналисты New York Times, сославшись на чиновников США, проинформировали, что в «плане победы» Зеленского был пункт, содержащий просьбу дать киевскому режиму «Томагавки».

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине, и продолжает выдвигать требования своим западным союзникам.

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#сво
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#мид рф
#сергей лавров
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В Киеве пожаловались на качество дронов из США
WSJ: украинские чиновники жалуются на сбои в работе американских дронов
31 октября 2024, 14:29

Фото: iStock/NatureNow

Украинские чиновники жалуются на предоставленные ВСУ американские беспилотники. Об этом информирует издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что большинство дронов не могут преодолеть средства радиоэлектронной борьбы и с трудом взлетают. Согласно информации украинских чиновников, БПЛА регулярно сбоили, а также были сложными в эксплуатации.

Ранее сообщалось, что крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик дронов для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Россия считает, что поставки западных вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают страны НАТО в ​украинское противостояние.

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