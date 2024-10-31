Эксперт оценил положение боевиков ВСУ в Курской области

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Боевики ВСУ в практически безвыходном положении на Курщине, пишет «Лента.ру», ссылаясь на отставного полковника и военного аналитика Анатолия Матвийчука. Он подчеркнул, что у украинской армии нет в том числе и возможности пополнить резервы.
«Выход из боя — это всегда самый сложный момент, там самые большие потери. Так что возможности убежать нет: кто-то пытается, но попадает под огонь», — пояснил собеседник издания.
Ранее бывший украинский генпрокурор, а ныне офицер ВСУ Юрий Луценко заявил о том, что ситуация на фронте ухудшается. По его словам, Киев бездействует, пока Украина каждый день теряет населенные пункты.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В начале августа противник напал на Курскую область.
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