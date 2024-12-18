Названа сумма очередного транша Украине от США

Фото: istockphoto/Andrii Atanov
Сумму в 1,22 миллиарда долларов потратят американские власти на военную поддержку Киеву, пишет Defense One, ссылаясь на неназванный источник среди чиновников США.
«Администрация намерена использовать 1,22 миллиарда, оставшиеся в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины», — сказано в материале.
Отмечено, что до конца текущего года ожидается еще одно заявление о помощи Киеву со стороны Вашингтона.
Кроме того, в Пентагоне добавили, что у ведомства имеются вооружения и оборудование на сумму в 5,6 миллиарда долларов, которые могут предоставить киевскому режиму, но частью этого будет владеть будущая администрация.
Запад и Европа стали помогать Украине на фоне спецоперации России в Донбассе.
Читайте также:
В Минобороны впервые назвали уничтоженное в зоне СВО польское оружие
Армия России освободила село Старые Терны в ДНР
Медведев резко высказался о НАТО
Никита Кротов