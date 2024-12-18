Армия России освободила село Старые Терны в ДНР

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Армия России освободила от ВСУ село Старые Терны в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе СВО.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Дзержинска, Зари, Катериновки, Шевченко и других. Также российские силы отразили 11 контратак ВСУ.
Потери противника составили до 440 человек живой силы и несколько единиц техники, в том числе западного производства.
Также Минобороны сообщало об освобождении села Трудовое в ДНР.
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