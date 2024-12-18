Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Об уничтожении польского бронетранспортера Rosomak в зоне спецоперации впервые сообщили в Минобороны РФ. Иностранная техника поражена бойцами группировки войск «Запад».
«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение», — сказано в сводке оборонного ведомства.Уточняется также, что суточные потери противника составили до 540 единиц живой силы. Кроме того, он потерял американский БТР М113, гаубицу FH-70 британского производства и американскую гаубицу М101.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. По словам Верховного главнокомандующего, Киев осуществлял геноцид мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.
Читайте также:
СК: наёмник из Бразилии подозревается в убийстве российских военнопленных
Армия России освободила село Старые Терны в ДНР
ВС РФ освободили Трудовое в ДНР
Никита Кротов