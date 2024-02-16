Названа цель создания «подземного города» на херсонском направлении

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«Подземный город», который соорудили ВС РФ на херсонском направлении, помогает сохранить живую силу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он объяснил, что левый берег, где находятся и российские, и украинские военные – пологий. А вот правый, наоборот, крутой. Там нет леса, где можно укрыться, но зато хороший обзор. В связи с этим, было принято построить подземные жилые блиндажи.
Дандыкин подчеркнул, что у ВС РФ большой опыт в сооружении таких укрытий, которые, помимо сохранения живой силы, позволяют подходить на близком расстоянии к позициям противника и наносить по ним удары.
В этом «подземном городе» находятся жилые помещения, кухня, столовая, баня, прачечная, сушилка, парикмахерская, спортивный зал и ремонтная мастерская для одежды.
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Дандыкин подчеркнул, что у ВС РФ большой опыт в сооружении таких укрытий, которые, помимо сохранения живой силы, позволяют подходить на близком расстоянии к позициям противника и наносить по ним удары.
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Анастасия Чинкова