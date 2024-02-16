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Названа цель создания «подземного города» на херсонском направлении

Военный Дандыкин: «подземный город» создан в зоне СВО для сохранения живой силы
16 февраля 2024, 11:20
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

«Подземный город», который соорудили ВС РФ на херсонском направлении, помогает сохранить живую силу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он объяснил, что левый берег, где находятся и российские, и украинские военные – пологий. А вот правый, наоборот, крутой. Там нет леса, где можно укрыться, но зато хороший обзор. В связи с этим, было принято построить подземные жилые блиндажи.

Дандыкин подчеркнул, что у ВС РФ большой опыт в сооружении таких укрытий, которые, помимо сохранения живой силы, позволяют подходить на близком расстоянии к позициям противника и наносить по ним удары.


В этом «подземном городе» находятся жилые помещения, кухня, столовая, баня, прачечная, сушилка, парикмахерская, спортивный зал и ремонтная мастерская для одежды.

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«Удавка окружения затягивается»: последние новости о ситуации в Авдеевке
Поддубный: в Авдеевки ВС РФ затягивают удавку окружения ВСУ
16 февраля 2024, 11:24

Фото: iStock/zabelin

Российские военные продолжают затягивать удавку окружения ВСУ в Авдеевке, они бегут и несут огромные потери. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.
«Минувшей ночью наши войска в Авдеевке улучшили позиции, были взяты под контроль еще ряд опорных пунктов противника, удавка окружения затягивается», - пишет Поддубный в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что украинские военные пытаются выбраться из почти сформированного котла и несет при этом огромные потери. При этом моральное состояние украинских боевиков ухудшается.

Формирование «Азов»*, недавно переброшенное в Авдеевку, практические полностью уничтожено ударами артиллерии и авиабомбами. Перед ними была поставлена задача стабилизировать обстановку в городе, с которой они не справились, заключил Поддубный.

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Российские военные включают похоронный марш для ВСУ
Минобороны: звуковещательные станции ВС РФ включают для ВСУ похоронный марш
16 февраля 2024, 10:42

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские звуковещательные станции в зоне спецоперации включают для солдат ВСУ похоронный марш. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
По словам командира звуковещательной станции с позывным «Дед», на одном из участков СВО включали звук тяжелой гусеничной техники для отвлечения на себя внимания противника. А до этого в других районах звучал похоронный марш на протяжении пяти часов. Также включались крики детей, женщин и перечислялись фамилии погибших бойцов ВСУ.

«По имеющейся информации на данный момент, после захвата определённых опорных точек, блиндажей и так далее, на некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьёзного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали», — рассказал «Дед».

Он пояснил, что расчёты звуковещательных станции включают определенные звукозаписи для того, чтобы подрывать психологическое состояние противника. Звук распространяется на 3-5 км.

С помощью звуковещательных станций российская сторона также призывает бойцов ВСУ сдаваться. Это происходит на русском, украинском языке и английском языках.

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#станции
#сво
#всу
#военные
#вс рф
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Жители Запорожья готовятся сдавать город ВС РФ
Офицер ВСУ Лапин: жители Запорожья готовятся сдавать город ВС РФ
16 февраля 2024, 10:25

Фото: iStock/Michele Ursi

Жители Запорожья готовятся сдавать город российской стороне. Об этом заявил офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин. Его слова передает украинский телеканал «Прямой».
«Сегодня не выделили деньги на "зубы дракона" для строительства оборонной линии в Запорожье. На "единый марафон" нашли, на голосование в "Дии" (украинский сервис госуслуг. — ред.) на Евровидение миллионы нашли, а на "зубы дракона" в Запорожье не нашли. Мне одна из моих зрительниц на "Youtube" написала: "Так что, квартиру в Запорожье продавать, сдадут?» - заявил Лапин.

И добавил, что именно такое сейчас настроение среди людей. Лапин уверен, если украинское власти и дальше продолжат принимать подобные решения, то у ВСУ совсем скоро не останется артиллерии, а территория страны будет уменьшаться.

Кроме того, украинский офицер отметил, что Киеву не удастся провести мобилизацию, а это, по словам Лапина, только увеличит потери среди ВСУ и приведет к сужению линии фронта.

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#всу
#запорожье
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Российские бойцы уничтожили расчёт RM-70 Vampire, накануне обстрелявший Белгород
16 февраля 2024, 09:34

Фото: istockphoto/RamonCast

Российские военные из состава группировки прикрытия государственной границы РФ обнаружили и уничтожили. украинский расчёт реактивной системы залпового (РСЗО) огня RM-70 Vampire («Вампир»), который накануне обстрелял Белгород.
В результате обстрела погибли семь человек, в том числе четырёхмесячная девочка. Ещё 19 человек получили ранения, напоминает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своём телеграм-канале «Поддубный |Z|О|V| edition». По словам военкора, разведка обнаружила боевую машину (БМП) вместе с личным составом РСЗО, передвигавшуюся в районе населённого пункта Липцы в Харьковской области Украины.

Руководствуясь данными разведки, российские ракетчики нанесли удар по врагу с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК). В результате БМП и личный состав РСЗО, убивавший детей в Белгороде, был уничтожен. Также есть убитые и раненые среди украинских военнослужащих, оказавшихся в зоне поражения.

Украинские солдаты, стрелявшие из чешской РСЗО сербскими снарядами по мирному российскому городу, понесли заслуженную кару. Возможно, всему «интернационалу», выступающему против России, пришло время задуматься.

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Гладков: Количество пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 19 человек
16 февраля 2024, 08:46

Фото: сайт Кремля

Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода ВСУ возросло до 19 человек. Ранее было известно о семи погибших и 18 раненых.
Вчера вечером в Городскую больницу № 2 самостоятельно обратился один из жителей областного центра, получивший ранение. Таким образом, количество раненых увеличилось до 19 человек, написал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также рассказал, что двое взрослых и два ребёнка с тяжёлыми ранениями отправлены в сопровождении родственников поездом в Москву. Пятеро пострадавших после оказания медицинской помощи выписаны домой, на амбулаторное лечение. В больницах Белгорода остаются десять человек из числа пострадавших при обстреле. Восемь из них находятся в состоянии средней тяжести, двое — в реанимации. Стало известно, что мама погибшей четырёхмесячной девочки выжила.

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Российские военные создали «подземный город» на Херсонском направлении
16 февраля 2024, 08:09

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные построили настоящий подземный город на Херсонском направлении. В нём живут, когда не воюют, бойцы личного состава группировки «Днепр».
В разговоре с корреспондентом РИА Новости начальник вещевой службы полка группировки войск с позывным Лис рассказал, что при создании подземных укрытий и переходов приоритетом являлось желание максимально обезопасить солдат подразделения от артиллерийских снарядов, осколков, боеприпасов, сбрасываемых с дронов. Все блиндажи, в которых живут бойцы, укрыты аэродромными плитами, а сверху — земляными насыпями.

В подземном военном городке, кроме жилых помещений, есть кухня, столовая, спортзал, баня, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для починки одежды и даже парикмахерская. Столовая рассчитана на 75 человек. Старший повар рассказал про меню на обед: на первое — гороховый суп, на второе — мясные консервы с гречневой кашей. По его словам, солдаты не прихотливы и едой довольны. На первое чаще всего просят борщ, а на второе предпочитают макароны.

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Помещения, в которых военнослужащие живут по шесть-восемь человек, оборудованы внутренней и внешней связью, в них проведено электричество, действует система центрального оповещения. В каждом блиндаже обязательно установлена печка.

Лис показал корреспонденту спортзал с гирями, гантелями, штангой, боксёрской грушей, которая, по словам офицера, является самым популярным тренажёром у бойцов. Он рассказал, что среди солдат полка есть те, кто на гражданке работал тренером, инструктором по фитнесу. Они рассказывают сослуживцам, как правильно заниматься спортом, выполнять силовые упражнения без риска надорвать мышцы.

Общая протяжённость переходов и траншей подземного города — более трёх километров, сообщил Лис. Глубина заложения коммуникаций составляет около трёх метров. Такое укрытое жильё помогает сохранить личный состав для выполнения боевых задач, заключил русский солдат.

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ВС РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками
16 февраля 2024, 05:41

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении российские военнослужащие уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили представители Министерства обороны России, передает РИА Новости.

По их словам, огневой взвод дальнобойных 152-миллиметровых орудий 2С5 «Гиацинт-С» из группировки «Центр» совместно с расчетом беспилотника «Орлан-10» нанесли удар по пункту управления беспилотной авиацией украинских вооруженных сил.

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#запорожье
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Украинский политолог заявил о стремлении Украины заключить мир
Владимир Фесенко: ВСУ желают заключить мир больше, чем Зеленский
16 февраля 2024, 02:58

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) настроены на мир с Россией более позитивно, чем руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Фесенко заявил в рамках интервью с журналистом Александром Шелестом (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагентов), передает РИА Новости.
Фесенко заявил о желании ВСУ заключить мир и подчеркнул, что военные хотят его больше, чем Зеленский. По словам эксперта, киевское руководство не стремится к диалогу с Москвой.

Однако некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее согласятся на соглашение о прекращение огня. Гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики, — подчеркнул он.
Шелест добавил, что соглашение о прекращении огня могут подписывать не только гражданские чиновники, но и представители ВСУ.
#украина
#сво
#россия
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Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила
Мама девочки, погибшей в результате украинской атаки на Белгород, осталась жива
16 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Мать девочки, погибшей в результате украинского обстрела в Белгороде, осталась жива, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного медицинского колледжа.
Удар со стороны ВСУ произошел в городе днем 15 февраля. По последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, включая четверых детей.

Торговый центр на улице Плеханова, где расположены продуктовый магазин и аптека, получил серьезные повреждения, также повреждена инфраструктура стадиона.

По информации из пресс-службы, отец погибшего ребенка — студент медицинского колледжа, который получает второе образование.

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