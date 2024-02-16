Жители Запорожья готовятся сдавать город ВС РФ

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Жители Запорожья готовятся сдавать город российской стороне. Об этом заявил офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин. Его слова передает украинский телеканал «Прямой».
«Сегодня не выделили деньги на "зубы дракона" для строительства оборонной линии в Запорожье. На "единый марафон" нашли, на голосование в "Дии" (украинский сервис госуслуг. — ред.) на Евровидение миллионы нашли, а на "зубы дракона" в Запорожье не нашли. Мне одна из моих зрительниц на "Youtube" написала: "Так что, квартиру в Запорожье продавать, сдадут?» - заявил Лапин.
И добавил, что именно такое сейчас настроение среди людей. Лапин уверен, если украинское власти и дальше продолжат принимать подобные решения, то у ВСУ совсем скоро не останется артиллерии, а территория страны будет уменьшаться.
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Элина Позднякова