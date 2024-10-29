Появились фото разрушений после атаки БПЛА в Чечне

Фото: iStock/ rancho_runner
В Гудермесе после атаки беспилотников с воздуха загорелась крыша нежилого дома на территории Российского университета спецназа.
В сети появились фотографии последствий удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по зданию университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе Чеченской республики, сообщает Телеграм-канал Baza.
На кадрах видно дым в верхней части здания, оттуда вырываются языки пламени. В 6:30 утра дрон ВСУ ударил в дом. Такой прилёт украинского беспилотника на чеченский объект был первым.
Глава республики Рамзан Кадыров проинформировал, что при атаке дрона никто не был ранен или убит, поскольку здание университета было пустым. В настоящий момент пожар уже потушили.
Ранее Кадыров сообщил, что работа Российского университета спецназа продолжается в штатном режиме.
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На кадрах видно дым в верхней части здания, оттуда вырываются языки пламени. В 6:30 утра дрон ВСУ ударил в дом. Такой прилёт украинского беспилотника на чеченский объект был первым.
Глава республики Рамзан Кадыров проинформировал, что при атаке дрона никто не был ранен или убит, поскольку здание университета было пустым. В настоящий момент пожар уже потушили.
Ранее Кадыров сообщил, что работа Российского университета спецназа продолжается в штатном режиме.
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Ольга Енгалычева